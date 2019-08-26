Единороссы проконтролировали ремонт дороги в калужском поселке

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Рабочая комиссия оценила качество ремонта дороги по улице Большая Пролетарская в поселке Думиничи. Совместно с представителями администрации городского поселения в проверке приняли участие депутаты гордумы фракции «
Ремонт проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калужской области и в рамках развития дорожной сети по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского поселения».
Члены комиссии отметили, что строительство дороги ведется с соблюдением строительных норм и технологий. Партийцы озвучили несколько пожеланий по устройству отведения ливневых стоков и благоустройству прилегающих территорий и подъездов к частным секторам.
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