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15:24, 26 августа 2019 185
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Единороссы проконтролировали ремонт дороги в калужском поселке

Единороссы проконтролировали ремонт дороги в калужском поселке

Рабочая комиссия оценила качество ремонта дороги по улице Большая Пролетарская в поселке Думиничи. Совместно с представителями администрации городского поселения в проверке приняли участие депутаты гордумы фракции «Единая Россия».

Ремонт проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калужской области и в рамках развития дорожной сети по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского поселения».

Члены комиссии отметили, что строительство дороги ведется с соблюдением строительных норм и технологий. Партийцы озвучили несколько пожеланий по устройству отведения ливневых стоков и благоустройству прилегающих территорий и подъездов к частным секторам.


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