Черчесов назвал состав российской сборной на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игроков, которые вошли в состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 года.
Список опубликовали на
Вратари:
Защитники:
Нападающие:
С футболистами Шотландии российская сборная встретится 6 сентября, матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, начало в 21:45 по московскому времени.
9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде на одноименном стадионе, начало также в 21:45 по Москве.
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске.
Фото РФС
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