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13:04, 26 августа 2019 341
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Черчесов назвал состав российской сборной на матчи с Шотландией и Казахстаном

Черчесов назвал состав российской сборной на матчи с Шотландией и Казахстаном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игроков, которые вошли в состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 года.

Список опубликовали на сайте РФС. В него вошли 26 футболистов:

Вратари:

  • Маринато Гилерме («Локомотив» Москва);
  • Cослан Джанаев («ФК «Сочи»);
  • Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники:

  • Максим Беляев («Арсенал» Тула);
  • Георгий Джикия («Спартак» Москва);
  • Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия);
  • Федор Кудряшов (ФК «Сочи»);
  • Роман Нойштедтер («Динамо» Москва);
  • Сергей Петров («Краснодар»);
  • Андрей Семенов («Ахмат» Грозный);
  • Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
  • Полузащитники:
  • Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва);
  • Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва);
  • Роман Зобнин («Спартак» Москва);
  • Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва);
  • Алексей Миранчук («Локомотив» Москва);
  • Антон Миранчук («Локомотив» Москва);
  • Александр Головин («Монако» Франция);
  • Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону);
  • Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие:

  • Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия);
  • Федор Смолов («Локомотив» Москва).

С футболистами Шотландии российская сборная встретится 6 сентября, матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, начало в 21:45 по московскому времени.

9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде на одноименном стадионе, начало также в 21:45 по Москве.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске.

Фото РФС


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