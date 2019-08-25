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В Калужской области убили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
Тело 92-летнего мужчины обнаружили в его квартире 20 августа. По версии следствия, ему нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.
В субботу, 24 августа, по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего наркозависимого жителя Малоярославца.
На преступление он пошел, чтобы похитить деньги из квартиры ветерана.
Задержанного заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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