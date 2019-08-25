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Рязанец избил и ограбил собутыльника возле кафе. Об этом сообщила
Выяснилось, что между двумя пьяными мужчинами произошла ссора. Рецидивист несколько раз ударил незнакомца, а затем отобрал у него телефон и пять тысяч рублей.
Отмечается, что ранее мужчина был судим за кражи, грабеж и торговлю наркотиками. 31-летнего рязанца задержали.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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