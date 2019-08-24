Рязанцы пожаловались на необорудованный переход на Московском

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Жители домов, расположенных вдоль 7-го Мервинского проезда, пожаловались на необорудованный пешеходный переход. Сюжет об этом снял телеканал «Город».
«Заборы многих строений после аварий. Но жителей больше беспокоит риск при переходе дороги в этом месте», — говорится в сюжете.
Отмечается, что ситуация ухудшается отсутствием уличного освещения.
Рязанцы обращались в различные ведомства, но проблема пока так и не решилась.
«Нам страшно жить здесь. Движение здесь отвратительное», — отметила участница сюжета.
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