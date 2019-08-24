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18:29, 24 августа 2019 538
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Рок-музыкант Сергей Маврин призвал помочь рязанскому псу Мухтару, которого почти до смерти забил хозяин

Рок-музыкант Сергей Маврин призвал помочь рязанскому псу Мухтару, которого почти до смерти забил хозяин

Рок-музыкант Сергей Маврин на своей странице «ВКонтакте» опубликовал историю пса Мухтара, которого хозяин забил вилами в Сасовском районе. Артист призвал неравнодушных помочь собаке.

«Из жизни демонов и ангелов. Обычной, повседневной, реальной. Подобное сплошь и рядом. Для того, что бы это увидеть, понять и прочувствовать, не обязательно слушать глупые песни о них, смотреть такие же глупые триллеры ужасов, ходить на кладбище вызывать сатану и т. д. Все давно здесь. В нас. В разных совершенно пропорциях. Просыпайтесь. А Мухтару надо помочь. Вся инфа в посте. Ну и репост приветствуется», — написал Маврин.

Мухтар в данный момент проходит лечение.

У него обнаружили сломанную челюсть, лапу, а также проблемы с почками.

Пса планируют перевезти на лечение в Москву.

Напомним, собаку искалечили и пытались усыпить. Раненое животное подобрала соседка мужчины, избившего собаку.

На него написали заявление в полицию.


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