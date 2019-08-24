Рок-музыкант Сергей Маврин призвал помочь рязанскому псу Мухтару, которого почти до смерти забил хозяин

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Рок-музыкант Сергей Маврин на своей
«Из жизни демонов и ангелов. Обычной, повседневной, реальной. Подобное сплошь и рядом. Для того, что бы это увидеть, понять и прочувствовать, не обязательно слушать глупые песни о них, смотреть такие же глупые триллеры ужасов, ходить на кладбище вызывать сатану
Мухтар в данный момент проходит лечение.
У него обнаружили сломанную челюсть, лапу, а также проблемы с почками.
Пса планируют перевезти на лечение в Москву.
Напомним, собаку
На него
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