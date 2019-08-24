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17:32, 24 августа 2019 1 409
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На улице Циолковского перевернулся прицеп

На улице Циолковского перевернулся прицеп

В субботу, 24 августа, в результате ДТП на улице Циолковского перевернулся прицеп. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».

На полосе в сторону Куйбышевского шоссе у поворота на улицу Новую столкнулись Mitsubishi Pajero и Lada Granta, сообщил очевидец.

В результате столкновения машины получили повреждения.

«У „Паджеро“ перевернут прицеп, у „Гранты“ повреждена боковая часть», — написал автор снимка.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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