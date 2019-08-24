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В субботу, 24 августа, в результате ДТП на улице Циолковского перевернулся прицеп. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
На полосе в сторону Куйбышевского шоссе у поворота на улицу Новую столкнулись Mitsubishi Pajero и Lada Granta, сообщил очевидец.
В результате столкновения машины получили повреждения.
«У „Паджеро“ перевернут прицеп, у „Гранты“ повреждена боковая часть», — написал автор снимка.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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