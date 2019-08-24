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12:13, 24 августа 2019 245
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Инсайдер назвал дату презентации нового iPhone

Инсайдер назвал дату презентации нового iPhone

Фото: Pixabay.com

Индийский инсайдер Медхи Найдмази назвал дату презентации новых продуктов Apple. По его словам, 10 сентября разработчики покажут iPhone 11, часы Apple Watch 5 и, возможно, следующее поколение планшетов iPad, сообщает iPhones.ru.

Официальной информации о дате презентации и гаджетах пока нет. Обычно компания сообщает об этом за месяц до события.

В 2018 году Apple показала свои устройства 12 сентября, как и в 2017 году. В 2016 году презентация была 7 сентября, в 2015 году — 9 сентября.


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