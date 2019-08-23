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11:23, 23 августа 2019 230
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В Тамбовской области «КамАЗ» прицепом «вытолкнул» легковушку в кювет, двое погибли

В Тамбовской области «КамАЗ» прицепом «вытолкнул» легковушку в кювет, двое погибли

В Тамбовской области «КамАЗ» прицепом «вытолкнул» ВАЗ-2108 в кювет. Погибли водитель и пассажирка легковой машины, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в четверг, 22 августа, в 7:45 на 25 километре дороги Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово в Инжавинском районе. Водитель «КамАЗа», возвращаясь на свою полосу во время обгона, задел прицепом «восьмерку». От удара машина съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередач.

Вогиб водитель ВАЗ 1942 года рождения погиб на месте. Пассажирка 1949 года рождения скончалась в больнице.

Фото с сайта УМВД по Тамбовской области


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