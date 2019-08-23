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В работе Facebook произошел масштабный сбой. Об этом сообщил
Пользователи социальной сети сообщили о сбоях в работе сервиса 22 августа.
Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные были связаны с входом на сайт (20%).
О проблемах сообщают пользователи из России, Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии и Швейцарии.
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