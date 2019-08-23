В День флага калужане устроили автопробег

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В День флага, 22 августа, калужане устроили автопробег. Колонна машин с триколорами и символикой «Единой России» проехала от Яченского водохранилища по Гагаринскому мосту, затем по улице Кирова к площади Победы. Сделав круг, машины финишировали на Театральной площади,
Автопробег провели в пятый раз. Один из его организаторов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Виталий Юдкин рассказал, что с каждым годом увеличивается число участников акции.
«Очень приятно, что встречные водители нам сигналят и поддерживают», — отметил он.
На Театральной площади автоколонну встретил секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания региона Виктор Бабурин.
«Флаг — это главный символ государственности, — напомнил политик. — Россияне защищали страну, совершали подвиги. Сейчас очень важно, чтобы мы воспринимали флаг, как символ нашей самостоятельности».
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области временно изменится расписание электричек
|
cледующая новость →В Рязани протестируют систему распознавания человека по силуэту
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.