Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 23 августа 2019 934
 0    0

В День флага калужане устроили автопробег

В День флага калужане устроили автопробег

В День флага, 22 августа, калужане устроили автопробег. Колонна машин с триколорами и символикой «Единой России» проехала от Яченского водохранилища по Гагаринскому мосту, затем по улице Кирова к площади Победы. Сделав круг, машины финишировали на Театральной площади, сообщил сайт партии.

Автопробег провели в пятый раз. Один из его организаторов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Виталий Юдкин рассказал, что с каждым годом увеличивается число участников акции.

«Очень приятно, что встречные водители нам сигналят и поддерживают», — отметил он.

На Театральной площади автоколонну встретил секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания региона Виктор Бабурин.

«Флаг — это главный символ государственности, — напомнил политик. — Россияне защищали страну, совершали подвиги. Сейчас очень важно, чтобы мы воспринимали флаг, как символ нашей самостоятельности».

Фото с сайта регионального отделения «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 525
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 827
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 313
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 127
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 579
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум