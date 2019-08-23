Рязанская прокуратура нашла нарушения у мусорного оператора. Он еще не приступил к работе

Рязанская прокуратура нашла нарушения у регионального мусорного оператора ООО «Эко-Пронск». Об этом сообщил старший помощник прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Куприн в пятницу, 23 августа.

Мусорный оператор направил владельцам свалок проекты договоров. По мнению прокуратуры, они содержат незаконные требования.

«Мы можем с уверенностью сейчас сказать, что некоторые пункты этих договоров содержат незаконные требования, обременительные для хозяйствующих субъектов именно тех юридических лиц, которые осуществляют эксплуатацию данных объектов. В связи с чем прокуратурой проводится проверка и будут приняты меры прокурорского реагирования к региональному оператору», — заявил помощник прокурора.

Он отметил, что до настоящего времени мусорный оператор не приступил к выполнению своих обязанностей, также до сих пор не утвердили тарифы на обращение с отходами.

«Прокуратура также инициирует вопрос о направлении соответствующей информации губернатору Рязанской области в целях надлежащей координации всех структурных подразделений министерств и ведомств», — сказал помощник прокурора.

Вместе с тем прокуратура нашла нарушения в сведениях, содержащихся в территориальной схеме обращения с отходами. По словам Куприна, некоторые пункты противоречат федеральному законодательству, нарушают закон о конкуренции и «иные нормативно-правовые акты федерального уровня».

«Проведенный анализ свидетельствует о том, что ряд положений схемы противоречит федеральному законодательству, — сказал помощник прокурора. — Прокуратурой подготовлен проект представления в адрес минприроды. В ближайшее время данное представление будет внесено в адрес министерства с требованием принять меры по внесению соответствующих изменений и корректировок в данную схему».

Все эти нарушения, по мнению старшего помощника прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрия Куприна, «свидетельствуют о том, что Рязанская область не готова к переходу и ненадлежащим образом принимает соответствующие меры для перехода на новую систему обращения с отходами».