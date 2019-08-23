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17:36, 23 августа 2019 344
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«Решил насолить». Касимовец украл у бывшей жены болгарку и телевизор

«Решил насолить». Касимовец украл у бывшей жены болгарку и телевизор

Фото: Pixabay.com

Касимовец обокрал дом, который достался его бывшей жене по наследству. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

37-летняя женщина рассказала полицейским, что кто-то разбил окно и вынес из здания болгарку, электродрель, видеорегистратор и телевизор.

По оставленным отпечаткам пальцев оперативники установили, что к краже причастен 37-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Оказалось, что мужчина «решил насолить» своей бывшей жене, потому что она не соглашалась мириться.

Подозреваемого разыскали. «Он был у себя дома и готовился распивать алкогольные напитки», — говорится в сообщении.

В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.


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