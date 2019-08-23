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Фото: Pixabay.com
Под Обнинском оставшаяся дома одна девочка выпала из окна на первом этаже. Об этом
В среду, 21 августа, 52-летний мужчина был дома с внучкой в возрасте 1 года 10 месяцев. Он включил ребенку мультфильмы, а сам вышел во двор. Через десять минут калужанин услышал плач. По предварительным данным, девочка пришла на кухню, залезла на ящик у окна и, облокотившись на москитную сетку, выпала вместе с ней на асфальтную крошку.
Ребенка госпитализировали. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.
Отмечается, что во время случившегося родители девочки ехали в больницу с ее годовалой сестрой.
Следователи проводят проверку.
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