Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 23 августа 2019 173
 0    0

Под Обнинском оставшаяся дома одна девочка выпала из окна

Под Обнинском оставшаяся дома одна девочка выпала из окна

Фото: Pixabay.com

Под Обнинском оставшаяся дома одна девочка выпала из окна на первом этаже. Об этом сообщили в калужском следкоме.

В среду, 21 августа, 52-летний мужчина был дома с внучкой в возрасте 1 года 10 месяцев. Он включил ребенку мультфильмы, а сам вышел во двор. Через десять минут калужанин услышал плач. По предварительным данным, девочка пришла на кухню, залезла на ящик у окна и, облокотившись на москитную сетку, выпала вместе с ней на асфальтную крошку.

Ребенка госпитализировали. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Отмечается, что во время случившегося родители девочки ехали в больницу с ее годовалой сестрой.

Следователи проводят проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 577
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 828
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 322
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 134
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 599
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум