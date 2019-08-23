К учебному году в Тамбове откроют новый корпус духовной семинарии

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К 1 сентября в Тамбове откроют новый корпус духовной семинарии. Об этом
Специалисты завершили отделку актового и конфернц-залов, домового храма, аудиторий, жилых и других помещений. Они монтируют лифты, сантехнику и устанавливают мебель.
Вокруг здания сейчас укладывают тротуарную плитку и благоустраивают территорию. Работы также проводят в трапезной (в ней смогут обедать 200 человек), церковном музее и фойе.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.