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10:27, 21 августа 2019 189
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Рязанец остался переночевать в подъезде и лишился 700 тысяч рублей

Рязанец остался переночевать в подъезде и лишился 700 тысяч рублей

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже у 38-летнего рязанца портфеля с 700 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что ночью у ее мужа похитили портфель с крупной суммой денег.

Оперативники выехали на место происшествия и опросили семейную пару. Выяснилось, что накануне муж с женой организовали небольшое семейное застолье.

Между супругами произошла ссора. Женщина выставила мужчину за дверь.

«Выставляя его из квартиры, она демонстрировала серьезность намерения разорвать их отношения. В след за мужчиной в подъезд были выставлены часть его вещей, в том числе портфель», — говорится в сообщении.

Рязанка не знала, что в портфеле у мужчины находилась крупная сумма денег, которую муж приготовил для покупки.

Пьяный мужчина решил остаться на лестничной площадке и задремал. Утром он увидел, что портфель похитили. О пропаже сообщили в полицию.

Сотрудники опросили жителей ближайших домов и быстро узнали, что несколько местных жителей, «склонных к злоупотреблению спиртным», начали с утра застолье, покупали дорогие напитки и еду, а также совершили «тур» по питейным заведениям района.

Полиция установила личности и разыскала участников застолья. Выяснилось, что к краже причастен 40-летний местный житель. Злоумышленника задержали.

По словам задержанного в портфеле было больше 300 тысяч рублей. Полиция выяснит реальную сумму похищенного.

У злоумышленника изъяли часть краденного, оставшуюся на момент задержания — 30 тысяч рублей.

По предварительной информации, рязанец случайно увидел в подъезде спящего мужчину, заглянул в его вещи и обнаружил в портфеле деньги. Он сразу же решил устроить на них застолье с приятелями.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.


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