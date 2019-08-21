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В среду, 21 августа, на Медвенско-Осетровском водозаборе начали менять аварийные трубы. На этом участке с начала года произошло четыре прорыва,
Из-за ремонта в Пролетарском округе отключили воду.
«До окончания работ воды также не будет в с-зе Новомедвенский, мкр. Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК „Молодежный“, СНТ „Водник-2“, — предупредили в администрации. — После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа».
Отмечается, что в этом году заменят 3,6 километра трубопровода от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». На это уйдет 114,7 миллиона рублей.
Рабочие уже заменили 1,6 километра водовода. До 28 августа все работы на ремонтируемом участке завершат.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.