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10:42, 21 августа 2019 390
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Мужчина отравился насмерть при очистке хранилища на территории «Химволокна»

Мужчина отравился насмерть при очистке хранилища на территории «Химволокна»

Вечером во вторник, 20 августа, на территории бывшего завода «Химволокно» отравились три работника, очищающие емкостное хранилище от остатков нефтепродуктов, один из них скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина 1993 года рождения умер на месте происшествия.

Двух других работников госпитализировали.

Следователи начали проверки по факту произошедшего. Обстоятельства уточняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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