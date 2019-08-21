К середине сентября в калужской деревне Савино завершат благоустройство за 400 тысяч рублей

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К середине сентября в деревне Савино Мосальского района завершат благоустройство в рамках программы «Поддержка местных инициатив». Об этом
В марте сельское поселение получило «Деревня Савино» грант в размере 437 867 рублей. На эти деньги построили крыльцо и отремонтировали фундамент здания, где находятся администрация поселения, библиотека и Дом культуры. Сейчас рабочие укладывают плитку на дорожке. Они также разобьют клумбы.
Согласно данным
Фото с
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