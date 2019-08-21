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10:48, 21 августа 2019 293
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К середине сентября в калужской деревне Савино завершат благоустройство за 400 тысяч рублей

К середине сентября в калужской деревне Савино завершат благоустройство за 400 тысяч рублей

К середине сентября в деревне Савино Мосальского района завершат благоустройство в рамках программы «Поддержка местных инициатив». Об этом сообщил сайт калужского Заксобрания.

В марте сельское поселение получило «Деревня Савино» грант в размере 437 867 рублей. На эти деньги построили крыльцо и отремонтировали фундамент здания, где находятся администрация поселения, библиотека и Дом культуры. Сейчас рабочие укладывают плитку на дорожке. Они также разобьют клумбы.

Согласно данным сайта Мосальского района, в сельское поселение «Деревня Савино» входят девять деревень. Там живут живут 457 человек.

Фото с сайта калужского Заксобрания


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