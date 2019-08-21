Грибник нашел останки пропавшего полтора года назад рязанца

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Объявленного в розыск 45-летнего жителя деревни Карцово Клепиковского района нашли мертвым. Об этом сообщил
Мужчина пропал 13 января 2018 года. Он ушел из своего дома в неизвестном направлении.
В июле 2019 года в лесу рядом с деревней Заводская Слобода грибник обнаружил останки пропавшего.
Следователи отметили, что признаков, указывающих на насильственный характер смерти, обнаружено не было.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.