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13:59, 21 августа 2019 106
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«Человек-паук» покинет киновселенную Marvel

«Человек-паук» покинет киновселенную Marvel

Фото: Kinopoisk.ru

Президент Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о «человеке-пауке» из-за конфликта с Sony, снявшей очередную часть франшизы. Об этом сообщил Deadline.

Решение обусловлено тем, что Disney потребовала 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов о «пауке» и половину прибыли. Sony не согласилась с такими требованиями.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика о „Человеке-пауке“. Мы надеемся, что они поменяют мнение, но сейчас это невозможно», — сказал представитель Sony.


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