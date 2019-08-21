«Человек-паук» покинет киновселенную Marvel

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Фото: Kinopoisk.ru
Президент Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о «человеке-пауке» из-за конфликта с Sony, снявшей очередную часть франшизы. Об этом сообщил
Решение обусловлено тем, что Disney потребовала 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов о «пауке» и половину прибыли. Sony не согласилась с такими требованиями.
«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика о „Человеке-пауке“. Мы надеемся, что они поменяют мнение, но сейчас это невозможно», — сказал представитель Sony.
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