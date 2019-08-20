В Плеханове 12-летний подросток на Daewoo сбил пенсионерку

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В воскресенье, 18 августа, в 17:10 на улице Некрасова в поселке Плеханово Тульской области 12-летний подросток за рулем Daewoo Nexia превысил скорость, не справился с управлением и сбил 67-летнюю женщину, сообщил сайт
Пострадавшую госпитализировали с травмами.
Тулякам напомнили о необходимости пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль автомобиля, мотоцикла или скутера.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.