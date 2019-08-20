«Ростелеком» поддержал «Форум древних городов» в Рязани

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В Год театра форум собрал представителей театрального искусства из 54 городов России и 35 стран мира.
В культурную программу вошли архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы, показательные выступления, спектакли драматических, кукольных, музыкальных и уличных театров.
В рамках деловой программы прошли конференции: «Древние города и современные вызовы», «Образование без границ» и «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов».
На Форуме впервые состоялось заседание Ассоциации древних городов, на котором главы регионов представили проекты по вопросам сохранения и развития древних городов.
«Одна из главных задач форума — акцентировать внимание на вопросах, актуальных для древних городов. В Рязань приехали гости из 35 стран мира — в два раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что людей объединяет интерес к сохранению культурного наследия своего региона. Форум длился пять дней, и самые яркие моменты мы транслировали онлайн для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии. „Ростелеком“ обеспечил техническую возможность, за что мы выражаем компании благодарность», — прокомментировал Виталий Попов, министр культуры и туризма региона.
По словам директора рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Карташова, компания ценит и поддерживает мероприятия, направленные на развитие культурного достояния области.
«Лучше всего потенциал события раскрывает его широкое освещение в Сети и на телевидении. „Ростелеком“ обеспечил онлайн-трансляцию „Форума древних городов“, а для цифрового комфорта гостей и участников мероприятия мы развернули свое стандартное решение „Управляемый Wi-Fi“. Оно позволило накрыть бесшовной беспроводной сетью доступа всю территорию проведения фестиваля», — сказал он.
Сервис «Управляемый Wi-Fi» — один из наиболее популярных решений бизнес-сегмента «Ростелекома» — отвечает всем требованиям законодательства и позволяет абоненту настраивать сеть в зависимости от потребностей. Пользователь услуги может самостоятельно размещать на приветственной странице актуальную информацию, а в личном кабинете просматривать статистику посещений.
Подробную информацию о сервисе можно найти на его
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