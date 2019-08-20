«Россети Центр» продолжит создавать стилизованные сетевые объекты

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» продолжает создавать и устанавливать в регионах своей деятельности объекты электросетевой инфраструктуры, во внешнем облике которых воплощены символы истории территории. Первый такой проект реализовали в начале августа в Белгороде, где в работу ввели оригинальную стилизованную 26-метровая опору, выполненную в виде герба города.

В настоящее время в компании завершили работу над аналогичными проектами стилизованных электросетевых объектов для Воронежа, Владимира и Калуги.

«Мы работаем в регионах, вписавших немало славных страниц в историю России. Они много сделали для становления и укрепления мощи нашей страны и сегодня продолжают вносить значимый вклад в ее развитие. Одна из целей нашей комплексной программы — визуально воплотить в сетевых объектах ключевые символы и важнейшие события, подчеркнуть неповторимый архитектурный облик городов Центральной России и Приволжья. Мы работаем над ее реализацией в тесном сотрудничестве с представителями общественности, архитекторами, урбанистами», — отметил гендиректор «Россети Центр» Игорь Маковский.

В пресс-службе компании рассказали, что проект стилизованной опоры для Воронежа представляет собой маяк высотой почти 25 метров. Такое образное решение выбрали потому, что именно этот край называют колыбелью отечественного флота.

В Калуге опору построят в виде решетчатой конструкции, символизирующей ракету. В этом городе жил Константин Циолковский — основоположник теоретической космонавтики. Опору «Ракета» «Россети Центр и Приволжье» планируют открыть к 650-летию города, которое будет отмечаться 28 августа 2021 года.

Во Владимире стилизованную опору в виде богатыря планируют установить на федеральной трассе М7. «Силуэт богатыря органично впишется в экскурсионный маршрут по Золотому кольцу России. Независимые эксперты отмечают стопроцентное попадание в точку при выборе варианта стилизованной опоры для Владимира. Именно с этим городом ассоциируются былины, герои которых всегда приезжали к князю Владимиру», — пояснили в компании.

Проекты для Владимира и Воронежа уже утверждены региональными властями.