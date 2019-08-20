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9:29, 20 августа 2019 188
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Под Тулой BMW улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Под Тулой BMW улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Под Тулой BMW улетела в кювет и перевернулась. Авария произошла в понедельник, 19 августа, в Ефремове. Об этом сообщили «Тульские новости».

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Водитель погиб на месте ДТП.


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