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21:42, 2 августа 2019 222
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Житель Касимовского района пойдет под суд за угрозу убить родственника сковородкой

Житель Касимовского района пойдет под суд за угрозу убить родственника сковородкой

Житель Касимовского района пойдет под суд за угрозу убить родственника сковородкой. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратились жители деревни Чарус Касимовского района. Они сообщили, что в доме 33-летнего местного жителя разразился скандал, который может перейти в кровопролитие.

По предварительной информации, ночью 27-летний местный житель поссорился с 33-летним родственником. Мужчина был нетрезв и вел себя агрессивно.

Сначала разговор происходил на улице, а затем 33-летний мужчина решил уйти в дом. За ним последовал родственник и в жилище, отстаивая свою точку зрения, он схватил чугунную сковородку и пригрозил убить хозяина дома, если он с ним не согласится.

Полицию вызвали соседи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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