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Житель Касимовского района пойдет под суд за угрозу убить родственника сковородкой. Об этом сообщил
В полицию обратились жители деревни Чарус Касимовского района. Они сообщили, что в доме 33-летнего местного жителя разразился скандал, который может перейти в кровопролитие.
По предварительной информации, ночью 27-летний местный житель поссорился с 33-летним родственником. Мужчина был нетрезв и вел себя агрессивно.
Сначала разговор происходил на улице, а затем 33-летний мужчина решил уйти в дом. За ним последовал родственник и в жилище, отстаивая свою точку зрения, он схватил чугунную сковородку и пригрозил убить хозяина дома, если он с ним не согласится.
Полицию вызвали соседи.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.