В субботу в Рязанской области ожидается до +19 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 3 августа, в Рязанской области ожидается до +19 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.