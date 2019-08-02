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15:50, 2 августа 2019 554
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В Сосновке мужчину задержали за покушение на убийство сожительницы

В Сосновке мужчину задержали за покушение на убийство сожительницы

В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 31 июля подозреваемый в пьяном состоянии приехал в обособленное подразделение одного из предприятий, где работала его 42-летняя сожительница.

Он встретил женщину в раздевалке и ударил ножом в живот. С ранами ее доставили в больницу.

Выяснилось, что мужчина совершил преступление из-за ревности.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Уголовное дело возбуждено по части 3 ст. 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.


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