В Калужской области пропал 40-летний мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Обнинске Калужской области пропал Виктор Круглов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О 40-летнем мужчине ничего неизвестно с 27 июля.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые, короткие волосы с проседью, серо-голубые глаза.
Одежда: светло-серая майка, серая куртка с капюшоном, голубые джинсы, темно-синие кроссовки.
Всех, кому известная информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский полицейский пострадал во время погони за пьяным водителем
|
cледующая новость →Рабочего из Узбекистана осудили за убийство в Клепиковском районе
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.