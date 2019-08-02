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10:23, 2 августа 2019 122
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В Калужской области пропал 40-летний мужчина

В Калужской области пропал 40-летний мужчина

В Обнинске Калужской области пропал Виктор Круглов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».

О 40-летнем мужчине ничего неизвестно с 27 июля.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые, короткие волосы с проседью, серо-голубые глаза.

Одежда: светло-серая майка, серая куртка с капюшоном, голубые джинсы, темно-синие кроссовки.

Всех, кому известная информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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