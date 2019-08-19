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17:24, 19 августа 2019 149
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За неделю в Рязани подешевели помидоры и огурцы. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели помидоры и огурцы. Мониторинг цен

За неделю, с 13 по 19 августа, в Рязани подешевели помидоры (на 13,4%) и огурцы (на 11,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Также цены снизились на следующие продукты:

  • морковь (1,2%);
  • картофель (11,2%);
  • лук репчатый (9%);
  • масло подсолнечное (2,6%);
  • сахар-песок (2,6%);
  • яблоки (2,4%),
  • капуста белокочанная (2,3%);
  • маргарин (1,6%).

Незначительно увеличились цены на яйца куриные, сосиски, сардельки, соль поваренную пищевую, куры охлажденные и мороженые, рис шлифованный, муку пшеничную.


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