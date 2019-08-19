За неделю в Рязани подешевели помидоры и огурцы. Мониторинг цен

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За неделю, с 13 по 19 августа, в Рязани подешевели помидоры (на 13,4%) и огурцы (на 11,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на следующие продукты:
Незначительно увеличились цены на яйца куриные, сосиски, сардельки, соль поваренную пищевую, куры охлажденные и мороженые, рис шлифованный, муку пшеничную.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.