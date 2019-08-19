Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:12, 19 августа 2019 167
 0    0

В Тульской области задержали мужчину, зарезавшего собутыльника

В Тульской области задержали мужчину, зарезавшего собутыльника

В Тульской области задержали мужчину, зарезавшего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, тело 47-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца нашли 9 августа в одном из домов по улице Седова.

Выяснилось, что с 2 по 4 августа обвиняемый находился в доме по улице Седова в Туле, где жил его знакомый. Они распивали спиртное. Мужчины поссорились из-за небольшого количества спиртного и продуктов. Знакомый начал оскорблять и нецензурно выражаться в адрес обвиняемого.

Последний ударил собутыльника ножом в область груди, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 45 037
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 365
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 090
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 075
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 23 699
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум