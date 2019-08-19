RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тульской области задержали мужчину, зарезавшего собутыльника. Об этом сообщила
По версии следствия, тело 47-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца нашли 9 августа в одном из домов по улице Седова.
Выяснилось, что с 2 по 4 августа обвиняемый находился в доме по улице Седова в Туле, где жил его знакомый. Они распивали спиртное. Мужчины поссорились из-за небольшого количества спиртного и продуктов. Знакомый начал оскорблять и нецензурно выражаться в адрес обвиняемого.
Последний ударил собутыльника ножом в область груди, после чего скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский бизнесмен оплатил миллионный долг, испугавшись уголовного дела
|
cледующая новость →В Солотче прошел межрегиональный слет комсомольского актива ЦФО
В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.