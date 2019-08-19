В Тамбове развернут 14-метровый флаг с изображением всех муниципалитетов области

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В День государственного флага, 22 августа, в Тамбове развернут полотно с изображением всех муниципальных образований области. Об этом сообщил
Полотно развернут на площади Музыки, где в этот день проведут торжественные мероприятия.
Идея создания полотна зародилась во время Всероссийской акции «Эстафета флага».
По итогам акции создадут флаг с изображением всех муниципальных образований России. Затем его представят на торжествах в Москве.
Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.