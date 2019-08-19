В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили об опасности рыбалки в зоне ЛЭП

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили любителям рыбалки о правилах поведения вблизи энергообъектов.
«Первое, о чем следует знать, — ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП запрещено, поскольку такая рыбалка напрямую сопряжена с риском для жизни и здоровья», — отметили в пресс-службе компании.
Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.
«Большинство трагедий происходит, когда рыболовы, забрасывая удочку, касаются ими проводов ЛЭП. Современные удилища из углепластика — отличные электропроводники, поэтому поражение током неизбежно, — рассказали специалисты. — Но высокое напряжение поражает и на расстоянии. Если удилище или леска приближаются близко к проводам, под электроударом при этом оказывается не только сам рыбак, но и люди, которые находятся рядом. Мокрая леска, повышенная влажность воздуха, использование углепластиковых удочек — все эти факторы увеличивают опасность поражения».
Отмечается, что сила поражения электрическим током и тяжесть зависит от мощности разряда, от времени воздействия, от характера тока. Чтобы не подвергать себя риску и избежать травм, следует придерживаться следующих правил безопасности:
В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили: находясь на рыбалке или просто отдыхая на природе, убедитесь, что вы в безопасном «окружении», что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования.
«Если вы заметили повреждения электроустановок, линий электропередачи или нарушения охранных зон, следует сообщать об этом по телефону Контакт-центра „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ 8-800-100-33-00, а также по телефону
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