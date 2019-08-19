В Хлевенском районе в ДТП погибли три человека

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В субботу, 17 августа, в 15:40 на дороге Хлевное-Тербуны в Липецкой области 39-летний водитель на Nissan Murano вылетел на «встречку» и столкнулся с «семеркой», за рулем которой была 39-летняя женщина. Об этом сообщил
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.
В результате ДТП погибли водитель «семерки» и 67-летняя пассажирка иномарки.
46-летняя пассажирка Nissan скончалась в реанимации. Водителя иномарки и 16-летнего пассажира «семерки» госпитализировали.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.