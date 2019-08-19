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В Deep подтвердили продажу клуба. В понедельник, 19 августа, в администрации заведения также пояснили причину продажи.
«Владелец уже вышла на пенсию, поэтому желания заниматься клубом уже нет», — пояснили в администрации.
Там добавили, что за 90 млн продается клуб со всем оборудованием.
Напомним, ранее в сети
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.