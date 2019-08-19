RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На рязанку завели уголовное дело за продажу спиртного в квартире. Об этом сообщила
Ранее полицейские уже фиксировали нарушение. 51-летняя женщина продавала спиртное всем желающим в квартире на улице Фирсова.
«Вокруг ее дома часто встречались люди, склонные к совершению правонарушений в нетрезвом виде», — рассказали стражи порядка.
На местную жительницу составили административный протокол. Участковый полицейский взял этот адрес «на контроль» и вскоре установил, что женщина продолжила торговать спиртным.
Теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев попросили помочь в поисках пятилетней девочки из Нижегородской области
|
cледующая новость →Кораблинцу, из ревности забившего мужчину до смерти, вынесли приговор
В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.