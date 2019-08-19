Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:55, 19 августа 2019 197
 0    0

Касимовца осудили за убийство и расчленение сына

Касимовца осудили за убийство и расчленение сына

Жителя Касимова осудили за то, что он убил и расчленил своего 41-летнего сына. Инцидент произошел 23 декабря 2017 года, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый выстрелил из гладкоствольного охотничьего карабина. От полученной травмы пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, касимовец расчленил тело погибшего и на машине вывез к реке, где утопил.

Позже о пропаже заявила бывшая жена подсудимого, которая жила вместе с сыном.

Суд назначил мужчине девять лет и три месяца исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 45 769
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 382
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 430
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 212
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 24 178
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум