Касимовца осудили за убийство и расчленение сына

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Жителя Касимова осудили за то, что он
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из гладкоствольного охотничьего карабина. От полученной травмы пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, касимовец расчленил тело погибшего и на машине вывез к реке, где утопил.
Позже о пропаже заявила бывшая жена подсудимого, которая жила вместе с сыном.
Суд назначил мужчине девять лет и три месяца исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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