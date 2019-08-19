Губернатор Тульской области вручил иркутским детям спортивную форму и школьные наборы

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В субботу, 17 августа, по поручению губернатора Алексея Дюмина зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова посетила базу отдыха в Заокском районе, где отдыхают дети, пострадавшие от наводнения в Приангарье. Об этом сообщил
По приглашению губернатора в регион прибыли 98 детей из Иркутской области. Они пребывают в регионе уже третью неделю.
Школьники участвуют в мастер-классах, конкурсах, спортивных соревнованиях и посещают достопримечательности области.
Детям вручили спортивную одежду: костюмы, жилетки и обувь.
Ребята пробудут в Тульской области до 26 августа. К началу нового учебного года им подарили школьные принадлежности со знаковыми местами региона.
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