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15:01, 19 августа 2019 558
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Блогер призвал туристов сдавать билеты в Турцию и приезжать в Рязань

Блогер призвал туристов сдавать билеты в Турцию и приезжать в Рязань

Блогер Лев Владов — руководитель группы «Челябинский урбанист» призвал туристов сдавать билеты в Турцию и приезжать в Рязань.

Он рассказал, что побывал на форуме древних городов.

«Тут мощное наслоение культурных слоев, запечатленных в архитектуре. Исторического наследия очень много, и за зданиями неплохо следят. Походите по домам, где жили князья и бояре, в музеях изучите интереснейшую историю предков», — написал он.

Владов посоветовал подписчикам сдавать билеты в Турцию и съездить в «тур по древнерусским городам, что подле Москвы».

Фото из группы «Челябинский урбанист»


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