Блогер призвал туристов сдавать билеты в Турцию и приезжать в Рязань

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Блогер Лев Владов — руководитель группы «Челябинский урбанист» призвал туристов сдавать билеты в Турцию и приезжать в Рязань.
Он рассказал, что побывал на форуме древних городов.
«Тут мощное наслоение культурных слоев, запечатленных в архитектуре. Исторического наследия очень много, и за зданиями неплохо следят. Походите по домам, где жили князья и бояре, в музеях изучите интереснейшую историю предков», — написал он.
Владов посоветовал подписчикам сдавать билеты в Турцию и съездить в «тур по древнерусским городам, что подле Москвы».
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