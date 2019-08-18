Жители села Коростово вновь пожаловались на железный забор у пляжа. Видео

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Жители села Коростово вновь пожаловались на железный забор у общественного пляжа. Видео опубликовали в
«Забор у Оки в Коростово до сих пор на месте, хозяин не исполняет решение суда по его сносу, да еще и воду качает», — написал автор поста.
Напомним, еще в мае 2019 года железным забором
После этого суд
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