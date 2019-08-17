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В субботу, 17 августа, возле палатки с шаурмой в Рязани заметили крысу. Видео опубликовали в instagram rzn_life.
«На остановке „Кальное“ в шаурмичной свои домашние питомцы. Потом думай, как есть», — говорится в сообщении.
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На остановке "кальное" в шаурмичной свои домашние питомцы 😂 потом думай как есть 🤢 от подписчика @pupsik69_18 #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.