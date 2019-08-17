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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Вечернее свечение аэростатов в Рязанском кремле отменили. Об этом сообщили организаторы в группе фестиваля «
Провести его планировали вечером в субботу, 17 августа.
Причиной такого решения организаторов стала плохая погода.
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