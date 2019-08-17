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Шиловец украл из банкомата 40 тысяч, сообщил
В полицию обратился 45-летний житель Сапожковского района, который сообщил, что он снимал деньги в банкомате в поселке, однако некоторое время операцию выполнить не удавалось. В это время пострадавшего отвлек срочный звонок, после которого он отлучился от банкомата. Вернувшись, мужчина обнаружил, что запрашиваемая к выдаче сумма уже снята с банковского счета.
Выяснилось, что к краже денег причастен неработающий 48-летний местный житель, который подошел к банкомату сразу после того, как потерпевший отвлекся.
Злоумышленника разыскали и задержали.
Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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