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12:03, 17 августа 2019 177
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Шиловец украл из банкомата 40 тысяч

Шиловец украл из банкомата 40 тысяч

Шиловец украл из банкомата 40 тысяч, сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 45-летний житель Сапожковского района, который сообщил, что он снимал деньги в банкомате в поселке, однако некоторое время операцию выполнить не удавалось. В это время пострадавшего отвлек срочный звонок, после которого он отлучился от банкомата. Вернувшись, мужчина обнаружил, что запрашиваемая к выдаче сумма уже снята с банковского счета.

Выяснилось, что к краже денег причастен неработающий 48-летний местный житель, который подошел к банкомату сразу после того, как потерпевший отвлекся.

Злоумышленника разыскали и задержали.

Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.


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