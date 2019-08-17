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20:58, 17 августа 2019 346
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После дождя в Рязани затопило улицу Дзержинского

После дождя в Рязани затопило улицу Дзержинского

После дождя, прошедшего в Рязани днем и вечером в субботу, 17 августа, затопило улицу Дзержинского. Видео потопа опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Под водой оказались проезжая часть, а также тротуары.

«Когда же этот дождь закончится? А то нас как древний город смоет», — написал автор ролика.


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