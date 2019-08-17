После дождя в Рязани затопило улицу Дзержинского

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После дождя, прошедшего в Рязани днем и вечером в субботу, 17 августа, затопило улицу Дзержинского. Видео потопа опубликовано в группе «
Под водой оказались проезжая часть, а также тротуары.
«Когда же этот дождь закончится? А то нас как древний город смоет», — написал автор ролика.
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