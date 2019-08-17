На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды

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На следующей неделе в Рязанскую область вернется жаркая погода. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 19 августа, ожидается до +14 градусов. Днем +24 градуса, без осадков.
Во вторник ночью синоптики пообещали до +13 градусов. Днем +26 градусов, без осадков.
Ночью в среду, 21 августа, ожидается до +14 градусов, днем +27 градусов.
Согласно прогнозам, четверг станет самым жарким днем недели. Ночью ожидается до +16 градусов, днем +28 градусов.
Ночью в пятницу, 23 августа, будет до +15 градусов. Днем +25 градусов и небольшой дождь.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.