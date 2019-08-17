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Фото: Правительство Рязанской области
В субботу, 17 августа, Николай Любимов посетил фестиваль урбанистики и открытого лектория «Школа древних городов», которые начали свою работу в Торговом городке. Об этом сообщил
Отмечается, что «Школа древних городов» — это первое масштабное мероприятие, которое организовано в Торговом городке за последние 60 лет.
На его территории организовали несколько образовательных и творческих площадок. Там проходят лекции российских экспертов в области урбанистики, антропологии, медиа, географии, территориального развития.
Любимов ознакомился с работой площадок, пообщался со спикерами и слушателями.
«Это место долгие годы было знаковым не только для города, но и всей области. Мы хотим, чтобы Торговый городок вновь стал гордостью области. Именно рязанцы должны решать, каким он должен быть. Важно, чтобы территория обрела новый смысл и сохранила свою историческую уникальность», — сказал губернатор.
Фестиваль урбанистики продлится в Торговом городке до 18 августа.
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