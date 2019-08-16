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В Тамбовская области отремонтируют два аварийных моста через реку Ворона. Об этом сообщил
Отмечается, что область получит дополнительные деньги в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
Общая сумма средств составит 3,2 млрд рублей. Их распределят между Тамбовской и Амурской областями, а также Алтайским краем.
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