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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 15 августа, в Скопине стартовал Международный фестиваль гончаров. На площади перед Дворцом культуры имени Ленина собрались делегации из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Луганской народной республики и 52 городов и областей России, пишет издательство «
Гостей приветствовали глава местной администрации Олег Асеев, глава города Владимир Строганов и почетные гости.
Флаг фестиваля подняли почетный гражданин Скопина Валентин Телышев и народный художник Узбекистана Бахтиер Назыров.
После этого для участников праздника выступили участники песенных и танцевальных коллективов города.
Программу фестиваля можно посмотреть
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