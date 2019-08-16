В Рязанской области поймали двоих москвичей с крупной партией наркотиков

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На берегу Оки у деревни Троица Спасского района задержали двоих москвичей с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила
Полицейские остановили ВАЗ-2104, под управлением 34-летнего водителя. При досмотре в багажнике обнаружили почти 2,5 килограмма марихуаны, а у 25-летнего пассажира — еще 47 граммов запрещенного вещества.
Отмечается, что ранее 25-летнего молодого человека уже судили за продажу наркотиков.
Выяснилось, что москвичи специально приехали в Рязанскую область, чтобы заготовить марихуану. Полицейские нашли дикорастущую коноплю и уничтожили ее.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 и 2 статьи 228 УК РФ.
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