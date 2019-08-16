В Рязани поезд насмерть сбил мужчину

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Фото: Pixabay.com
В Рязани поезд сбил мужчину. Об этом
Трагедия произошла в пятницу, 16 августа, около платформы «Дягилево». Мужчина скончался на месте происшествия, проводится проверка.
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